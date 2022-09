Tanti auguri alla maestra Pina Colangelo che dal 1° settembre è in pensione

Tanti auguri alla maestra Pina Colangelo che da oggi, 1° settembre è in pensione dopo 42 anni di lavoro come docente in tante scuole del territorio, di cui 22 nella scuola primaria “G. Spataro” IC1 Vasto.

La sua lunga carriera è stata un meraviglioso percorso formativo, fatto di impegno e tanta passione, arricchito dalla vitalità e dall’allegria dei tantissimi alunni. Con loro ha realizzato tantissime e importanti attività stimolando la voglia di crescere e conoscere. Innumerevoli le esperienze scolastiche che hanno fatto emergere le sue approfondite conoscenze in tanti campi.

“Ogni giorno”, commenta la maestra Pina, “ha portato ricordi belli... difficile dire il più bello... ogni momento è stato speciale, ogni mattina il sorriso dei bambini che mi accoglievano è stato straordinario, ogni progresso soprattutto di quelli in difficoltà ha riempito il mio cuore, ogni esperienza condivisa con loro ha arricchito la mia vita, ciascun alunno è un ricordo indelebile nel mio cuore. Ho cercato di dare il meglio di me agli alunni, ma ho ricevuto tanto, infinitamente di più da loro, gioia e ricchezza della mia esistenza”

Tanti auguri da tutti i suoi colleghi della Scuola Primaria “G. Spataro” che le augurano di cuore il meglio per questo nuova rinascita della vita, che sia lunga, felice e piena di soddisfazioni.