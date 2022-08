Tantissimi auguri affettuosi di Buon Compleanno a Daniela e Gabriella Tarantino.

Dalla Ricoclaun arrivano gli auguri colorati e speciali per Daniela, clown Diddy nell’associazione, ma anche per la sorella Gabriella: “Vi auguriamo di sorridere e di essere felici ogni giorno e di continuare a sognare per realizzare tanti nuovi progetti”