La 5Â° F del I.T.C. del Palizzi si rincontra dopo 30 anni dalla maturitÃ 

Sono passati 30 anni dalla maturità del 1992 della classe 5° F dell’I.T.C. Filippo Palizzi e quei ragazzi, ormai adulti, hanno sentito il piacere di rincontrarsi per una cena insieme. Tanti i ricordi da ripercorrere, tante le esperienze vissute insieme, le amicizie, i docenti, i bidelli, tanti i momenti di cui ridere ancora dopo trent’anni, le ore di allegria e spensieratezza passati sui banchi di scuola, i momenti di apprensione per le interrogazioni più difficili, l’emozione della notte prima della maturità e tutti i progetti consolidati dopo, nel lavoro e nella famiglia.

Si sono ritrovati in 13, qualcuno era assente: Lalage Aquilano, Laura D'Adamo, Rossana Taraborrelli, Anna Rita Taurozzi, Ercole Sigismondi, Anna Frasca, Elisabetta Zappacosta, Floriana Bolognese, Massimiliano Pagnottaro, Stefania Carmenini, Rosalba Evangelista, Fiorenza De Risio, Graziella Giardino. Per una sera sono tornati i simpatici adolescenti del 1992, dimostrando come l’amicizia, la stima, il rispetto siano valori importanti e ripromettendosi di rincontrarsi a breve magari, veramente tutti insieme.