Compie oggi gli anni il giornalista e sociologo Orazio Di Stefano, collaboratore attivo di Cittanet.

Tanti auguri dai ragazzi del Team di Ricerca della Biblioteca comunale di Cupello, dall’assessore alle Politiche sociali Giuliana Chioli e dalla redazione.

Lo ringraziamo per il supporto attivo e concreto che dà alle nostre attività e per la sua intraprendenza tramite la quale ci coinvolge in nuove esperienze, sempre interessanti e originali.