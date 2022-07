Tanti auguri per la pensione a Linda Celenza, tecnica della radiologia di Vasto

Tanti auguri a Linda Celenza, tecnica della radiologia di Vasto che va in pensione.

“Non esagero col dire che una gran parte del merito della Certificazione Eusoma, percorso di elevata qualità per la patologia mammaria, io e la mia UO lo dobbiamo a Linda Celenza”, commenta sulla sua pagina Facebook la dottoressa Maria Amato, Direttore della Radiodiagnostica dell'Ospedale “San Pio” di Vasto.

“Linda, per le donne che negli anni hanno frequentato la sezione mammografica della radiologia di Vasto è un viso conosciuto, è stata per molte la interfaccia rassicurante, una professionista di pregio. Ha trattato il mammografo con la cura e l'attenzione che si ha per le cose proprie, incarnando quel ruolo di operatore del sistema pubblico che fa crescere la fiducia, testimonianza di cura del patrimonio pubblico. Tutti le abbiamo sempre riconosciuto il suo valore e la sua dedizione. Va in pensione.

I tecnici, una parte vitale della equipe di Radiologia, e io me ne sono sempre fatta un vanto come se avessi merito, in realtà il merito è di quelli che il loro ruolo di responsabilità se lo sono costruito, conquistato giorno per giorno con il lavoro di anni. Sono sicura che quello che ho scritto è condiviso dai colleghi, da quelli del nucleo storico e quelli che sono arrivati nel tempo, e soprattutto dai coordinatori che si sono alternati, il primo Nicola La Verghetta, grande maestro di tecnica e di vita, Lello Villani e Giancarlo D’Ambrosio.

Grazie di cuore, Linda!”