50 candeline da spegnere per Massimiliano Pagnottaro

Tantissimi auguri di Buon Compleanno per Massimiliano Pagnottaro. Quest’anno gli auguri sono veramente speciali perché sono 50 le candeline!!!! L’augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi progetti più importanti.

A lui giungono gli auguri della moglie Emiliana e dei figli Serena e Lorenzo: “Oggi è per te un traguardo importante, 50 e non sentirli!!! Il nostro augurio oggi è semplice, non ti auguriamo ciò che desideri, pensiamo che tu i tuoi sogni li abbia realizzati, ti auguriamo di continuare ad essere così come sei: speciale per noi! Buon compleanno Amore”.