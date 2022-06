Laurea Felice Di Laudo

Tanti auguri a Felice Di Laudo per la laurea in Medicina.

Lo scorso 20 giugno, presso l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Felice Di Laudo, 25 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110, Lode e Menzione.

Da familiari e amici, tanti auguri per il prestigioso traguardo, sottolineato dal Presidente della Commissione che ha elogiato “lo straordinario percorso di studi” e “la brillante esposizione della Tesi”. Si tratta di una tesi sperimentale in Neurologia sull’attività muscolare in sonno dei pazienti con RBD, principale fattore di rischio per lo sviluppo di malattie come il Parkinson.

Ancora congratulazioni, con l’augurio di una brillante carriera.