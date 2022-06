Tanti auguri ad Alessia Giove per la sua laurea magistrale in Economia e Commercio conseguita all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” il 14 giugno 2022 con la tesi dal titolo: “La composizione negoziata della crisi d’impresa: una valida opportunità per il debitore in crisi” discussa con il relatore prof. Federico Briulini e con la professoressa Alessandra Nepa come correlatrice.

“Hai lavorato tanto per arrivare a questo giorno, vivi ogni istante di questo momento indimenticabile che ti aiuterà a ricordare che i sacrifici e l’impegno ripagano sempre. Ti auguriamo di affrontare nuovi obiettivi e sfide con forza e serenità. Noi saremo sempre con te. Congratulazioni alla nostra dottoressa”. È questo l’augurio del papà Sergio Giove, della mamma Rita Acquarola e della sorella Serena.

Auguri ad Alessia per il traguardo raggiunto ma anche ai genitori che sono stati fondamentali per il suo successo. Congratulazioni affinché questo sia solo l’inizio di una vita piena di gioia e soddisfazioni e di un radioso futuro professionale. Che tutti i tuoi progetti più ambiziosi, formativi, lavorativi e personali, possano realizzarsi evidenziando le tue bellissime competenze.