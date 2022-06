Doppio pensionamento alla scuola primaria “G. Spataro” di Vasto

Tanti auguri alle maestre Maria Donato e Silvana Della Penna che dal 1 Settembre andranno in pensione dopo aver trascorso molti anni della loro vita di insegnanti nella scuola primaria “G.Spataro IC1 Vasto”.

La loro lunga carriera si può paragonare ad un meraviglioso viaggio, a volte di corsa o a passo di marcia, a volte lento, con grande fatica, ma sempre con impegno e passione, travolti dalla vitalità e dall’allegria degli alunni, in un percorso ricco di emozioni, di lacrime preziose, di sorrisi indimenticabili, realizzando tantissime e importanti attività, stimolando la voglia di crescere e conoscere. Tanti auguri affettuosi da tutti i colleghi per questa nuova stagione della vita che sia per entrambe lunga e felice.

A loro la bravissima maestra Giancarla Corbi ha dedicato due poesie in rima.

Il pensionamento di Maria

Oggi l’aria è piena di allegria,

è giunto il grande giorno, cara Maria

ed in questa atmosfera familiare,

tutte le tue doti vogliamo decantare.

Determinata, riservata, gentile,

hai svolto il tuo lavoro con sicurezza e stile.

Ferma ed autorevole con i tuoi alunni numerosi

professionale e garbata con i genitori orgogliosi,

orgogliosi di aver visto crescere i loro figlioletti

sotto la guida, raggiungendo traguardi perfetti.

Il nostro però è un mestiere davvero strano

perché anche un traguardo tanto desiderato

quando si raggiunge, lascia l’animo turbato.

Ma tu non farti prendere dalla commozione,

pensa con gioia a goderti la pensione,

vivi a pieno questa nuova pagina della vita

circondata dall’affetto della tua splendida famiglia

numerosa e unita.

Il pensionamento di Silvana

Oggi il nostro animo è pieno di emozione

perché anche tu, cara Silvana, hai raggiunto la pensione!

Ricordi tanti, ultratrentennali

quando in classe tu, con battute argute ed interventi mai banali,

rendevi le tue lezioni davvero speciali.

Per non parlare poi dei progetti e dei viaggi d’istruzione

che accoglievi sempre con entusiasmo e passione

trasmettendoli ai tuoi alunni volenterosi

che non vedevano l’ora di scoprire luoghi meravigliosi.

Anche se desideravi tanto questo momento

lasciano il segno i lunghi anni di insegnamento,

anni di correttezza, garbo e competenza

che ti hanno caratterizzato in questa tua scolastica esperienza.

Non ti sei mai risparmiata, né in famiglia, né nella professione

meriti dunque a pieno di goderti la pensione,

solo che non riusciamo proprio a immaginarti pensionata

e per noi resterai sempre

una bella signora affabile, frizzante e della vita appassionata.

La pensione è un nuovo inizio, come se la vita ripartisse da nuove consapevolezze e da nuove prospettive: è una nuova strada da percorrere senza costrizioni e impedimenti, seguendo solo sé stessi. Una specie di rinascita che vi auguriamo di vivere a pieno sin dai primi giorni.

Tanti auguri per questo nuovo inizio a Maria Donato e Silvana Della Penna che siamo sicuri vi riempirà di soddisfazioni!