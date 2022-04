Buon compleanno Don Domenico Spagnoli!

La comunità di Santa Maria Maggiore oggi rivolge una invocazione particolare per il suo amato parroco e assistente spirituale della Confraternita Sacra Spina e Gonfalone Don Domenico Spagnoli, nel festeggiare il suo 46° compleanno.

“Possa egli essere nostra guida, come buon pastore, con il costante impegno di saggio formatore ed accompagnatore per indicare a tutti noi un cammino di fede matura, che ci fa trovare, in questa comunità parrocchiale, un luogo di crescita, di speranza e di unione fraterna, con sempre nuove idee per portare la parola del Signore Risorto a tutti”, si legge in un messaggio della Confraternita.

Tantissimi auguri!