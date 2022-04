Laurea Andrea Di Iorio

Congratulazioni ad Andrea Di Iorio per la sua laurea magistrale in Computer and Information Engineering all’università di Roma Tor Vergata.

Stamani, 22 aprile, ha discusso la tesi “Sp3MM for AMG: Sparse triple Matrix Multipllication for AlgebricMultiGrid” con il prof. Salvatore Filippone come relatore, con la votazione di 109 su 110. E’ una tesi sperimentale che ha considerato la progettazione, realizzazione e valutazione di varie implementazioni che riguardano il prodotto Galerkin nel contesto degli AlgebraicMultiGrid applicati a risolutori iterativi di sistemi lineari sparsi.

A lui giungono gli auguri dei genitori Rosaria Spagnuolo e Antonio Di Iorio: “Si è concluso un percorso molto impegnativo, dove hai mostrato al meglio la tua determinazione, passione e resilienza. Il tuo impegno è stato premiato. Ce l’hai fatta!!! Gli auguri ora sono per il tuo futuro professionale e personale. Ti auguriamo che sia sempre contraddistinto da grandi successi che possano valorizzare le tue competenze”.

