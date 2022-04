Congratulazioni a Maria Fiasconaria per la sua laurea in Farmacia

Tantissimi auguri a Maria Fiasconara, Myriam per gli amici, per il raggiungimento della laurea magistrale in Farmacia presso l’Università degli studi di Chieti-Pescara, con la tesi sperimentale intitolata “Analisi fitochimiche e studi farmacologici sugli estratti di sottoprodotti di Vitis vinifera ad attività neuroprotettiva”.

L’augurio che ti facciamo è che questo successo formativo sia il primo di una lunga serie di successi nella sua vita, nel mondo lavorativo e personale, per valorizzare tutte le sue bellissime competenze!