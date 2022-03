Laurea Eugenio Bruno

Eugenio Bruno si è laureato in Ingegneria Chimica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" discutendo la tesi “Stima del coefficiente di scambio termico in convenzione naturale in uno scambiatore di calore”.

“La gioia di questo giorno possa accompagnarti nei prossimi traguardi e nei tuoi numerosi successi sempre con la semplicità e l'umiltà con la quale hai conseguito il tuo obiettivo”: è l'augurio dei genitori Domenico Bruno, Maria Saraceni e della sorella Benedetta.

Congratulazioni ad Eugenio dalla nostra redazione.