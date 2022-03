Congratulazioni a Simona Lattanzio per la sua Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica

Tantissimi auguri a Simona Lattanzio che oggi si è brillantemente laureata in Ingegneria Chimica con Laurea Magistrale all’Università La Sapienza di Roma, con la tesi “Processi fotocatalitici con nanoparticelle di Fe-TiO2 per il trattamento di acque contaminate”. Il relatore è stato il prof. Luca Di Palma, i correlatori: Ing. Irene Bavasso e dott. Domenico Rosa.

“La strada è stata lunga e molto impegnativa, ma tu, con la tua determinazione e la tua passione, hai scelto di non mollare e di non farti scoraggiare, anche grazie al sostegno fondamentale dei tuoi genitori: Adele Mariotti e Giuseppe Lattanzio, che hanno rafforzato la tua grande forza di volontà. Il tuo impegno è stato premiato, congratulazioni vivissime, ce l’hai fatta! Ora gli auguri per il tuo futuro professionale e personale che sia sempre costellato da soddisfazioni e che possa sempre valorizzare le tue preziose competenze.”