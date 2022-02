Grande gioia in casa D’Aulerio per la nascita di Gioele. Un piccolo fagottino d’amore da 2,8 kg che ha già conquistato tutti! Felicità incontenibile per mamma Dania, papà Antonio, per i nonni, gli zii, i parenti e gli amici. “Benvenuto Gioele, mamma e papà ti amano tanto.”

La redazione si associa per gli auguri!