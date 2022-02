Congratulazioni a Daniela Ferioli per la sua laurea magistrale in Scienze Pedagogiche

Tantissimi auguri a Daniela Ferioli per il raggiungimento di un traguardo importante, la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, con l’Università Pegaso.

Con il prof. Mario Zabbia Pomara ha discusso la tesi: “Tutti inclusi, l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali nella scuola primaria” con la votazione di 110!

A lei giungono gli auguri dell’associazione Ricoclaun, a cui fa parte con il nome di Clown Susy : “Sappiamo che non è stato facile per te studiare e impegnarti contemporaneamente nel lavoro e nella famiglia. Hai raggiunto un traguardo molto importante che segna un punto d’arrivo di un lungo percorso, di studio, di impegno e di determinazione. Siamo tutti felicissimi per te e molto orgogliosi. Goditi questo momento e continua così, per raggiungere ulteriori traguardi ancora più significativi. Congratulazioni dottoressa!!!!

“Fai della tua vita un sogno e di un sogno, una realtà.” Antoine de Saint-Exupéry