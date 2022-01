Sono due bimbe le prime nate dell’anno a Cupello.

Facciamo gli auguri a mamma Marsida Koceku e papà Michele Gagliardi per la piccola Beatrice nata il 6 gennaio, e auguri anche a mamma Concetta Lucarelli e papà Nicola Di Bucci per la nascita della piccola Zoe, nata proprio in data odierna poche ore fa.

Sentiti auguri da parte da parte dell'Amministrazione Comunale di Cupello e dalla redazione di histonium.net.