Angelina Poli Molino: 95 primavere!

Compie 95 anni Angelina Poli Molino.

"Formuliamo davvero di cuore gli auguri a una persona che ci ha insegnato con la concretezza di un esempio vivente che la vera giovinezza è quella del cuore.

Hai ancora tanta strada da percorrere nella vita!

Le rughe segnano il tempo, la giovinezza è sempre dentro di te, nelle tue azioni, nel tuo pensiero e nel tuo essere, la tua vitalità è il dono più grande che tu fai a noi ogni giorno.

Mantieniti sempre così un anno in più non conta.”

Tantissimi auguri di salute e serenità dalle amiche dell’Associazione “Amici degli Anziani” unitamente ai familiari e ai tanti amici che ti vogliono bene.

Si associa la nostra redazione

Gli auguri dell'assessore Nicola Della Gatta - Cara Angela, in questo giorno speciale ti giungano gli auguri più sinceri uniti ai sentimenti di stima e gratitudine per l'energia, la passione e il senso del pubblico bene che continui a donare alla nostra comunità. Sei un esempio di instancabile servizio civile a cui ciascuno di noi, in particolare chi è chiamato a rappresentare le Istituzioni, deve tendere. Grazie per l'onore della tua amicizia e per la tua vicinanza sempre operosa.