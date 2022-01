Il dottor Luca Cindolo, urologo che ha lavorato nell’Ospedale “San Pio” di Vasto e ha scelto Vasto come città del cuore, annuncia sui social che dal 2022 farà parte del team editoriale del prestigioso Prostate Cancer and Prostatic Diseases come Associate Editor.

A lui le congratulazioni per questo incarico di prestigio.