Laurea Sara Benedetti

Confetti rossi in casa Benedetti oggi per la brillante laurea di Sara in Disegno industriale e ambientale presso l'Unicam saad di Ascoli Piceno.

La tesi di Sara è dedicata alla realizzazione editoriale di un libro didattico per ragazzi dagli 11 ai 14 anni sul colore e si intitola "Colorful. Impara guardare il colore". Il relatore di tesi è il prof. Nicolò Sardo.

Alla giovanissima Sara, alla mamma Maria Teresa Scampoli, a papà Graziano e al fratello Simone le congratulazioni della nostra redazione. Ad maiora.