Congratulazioni a Nunzia Di Tullio per la sua laurea

Congratulazioni a Nunzia Di Tullio per aver conseguito la laurea triennale al Corso di Laurea in Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. La tesi di Laurea in Disegno e Cad per la progettazione del Verde dal titolo “Il Beneficio dell’agricoltura nel paesaggio antropico” è stata discussa con il relatore prof. Stefano Benni.

Per lei gli auguri speciali della mamma Patrizia Sacramone ‘’Testa alta sempre che altrimenti ti cade la corona “.

Che tutti i tuoi progetti più importanti possano realizzarsi valorizzando tutte le tue competenze.