Felicissimo compleanno, Irene Di Silvio!

"Qualunque cosa succeda, resta viva.

Non perdere te stessa, non perdere la speranza, non perdere la direzione.

Resta viva, con tutta te stessa, con ogni cellula del tuo corpo, con ogni fibra della tua pelle.

Resta viva, impara, studia, pensa, costruisci, inventa, crea, parla, scrivi, sogna, progetta.

Resta viva, resta viva dentro di te, resta viva anche fuori, riempiti dei colori del mondo, riempiti di pace, riempiti di speranza.

Resta viva di gioia.

C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa."



Sono le intense e magiche parole di Virginia Woolf quelle con cui mamma Giuliana Antenucci augura il meglio alla figlia Irene Di Silvio nel giorno del suo compleanno.



Anche dalla redazione, i migliori auguri.