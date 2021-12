Auguri alla neolaureata Martina Farina!

Nella giornata di ieri, 3 dicembre, la cupellese Martina Farina ha discusso - in videoconferenza dalla propria abitazione - la tesi di laurea in Impianti Industriali M, insegnamento del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum.

“Sviluppo di modelli e strumenti avanzati per la progettazione, gestione e controllo di un sistema produttivo: il caso Automobili Lamborghini Spa”: questo il titolo del suo lavoro.

Alla dottoressa Martina i nostri migliori auguri per il traguardo raggiunto.