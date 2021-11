Ultimo giorno al Palizzi di Vasto per la professoressa Lucia Bumma. Da lunedì prenderà servizio nelle Marche come dirigente scolastico. Ad maiora!

A lei che si è distinta a Vasto in tanti progetti e attività importanti mettendo in risalto le competenze di tanti studenti, tantissimi auguri di cuore. Che possa ora da dirigente evidenziare ancora di più le sue competenze e il suo entusiasmo per una scuola migliore!