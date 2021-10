Cosimo e Peppino Diella: 41 anni di gustosa pasticceria

Sono 41 gli anni di attività di pasticceria dei fratelli Cosimo e Peppino Diella a Vasto.

Un percorso che inizia con l'apertura del primo locale in piazza Verdi, nella 'mitica' Shanghai, il 26 ottobre del 1980 su iniziativa dell'allora 22enne Cosimo.

Tempo ne è passato, intatta è rimasta la passione per il lavoro, con l'attività che prosegue nella sede attuale di via Arno della Pasticceria Moderna e la maestria nella produzione di tante bontà che deliziano le colazioni di vastesi e non e le loro principali occasioni di festa.

A Cosimo e Peppino l'augurio più grande e sincero per il bell'anniversario e per altri anni di bontà e delizie da godere appieno.