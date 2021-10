Buon Compleanno a Sofia Fiore

Tantissimi auguri a Sofia Fiore per il suo compleanno.

Lei è la giovanissima attrice di Vasto, figlia di Antonio e Francesca, studentessa del liceo classico Pudente, attrice protagonista del film "L'Arminuta", presentato la settimana scorsa alla 16 a edizione di Roma Film Festival e ieri in anteprima nazionale al Cineteatro Massimo di Pescara, alla presenza di più di 1000 spettatori.

Il regista Giuseppe Bonito, ha saputo valorizzare Sofia in modo straordinario, malgrado questa fosse per lei la prima esperienza cinematografica. La ragazza ha saputo esprimere con grande intensità di sguardi, di silenzi, di parole un ruolo molto complesso, carico di dolore, rassegnazione e speranza. Il film, una coproduzione italo-svizzera di Maro Film, Baires Produzioni, Kaf con Rai Cinema, è distribuito da Lucky Red. L'arminuta, la “restituita”, in accento abruzzese, è il titolo di un romanzo di successo di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Campiello nel 2017.