Ha una dedica tutta speciale per i genitori Sante e Claudia, per i nonni e per Valter Marinucci “viva presenza nei nostri cuori” la tesi di Emanuela Monteferrante con la quale si è laureata, con il massimo dei voti e lode, al corso di Lettere Moderne presso l’Università degli studi d’Annunzio di Chieti.

La neo dottoressa ha discusso la tesi “Lingua e stile del Tribunale della Critica di Francesco Fulvio Frugoni”, relatore prof. Emiliano Picchiorri.