Buon 60° compleanno Eugenio Forgione!

21 Ottobre 1961-21 Ottobre 2021.

Caro Eugenio, la data di oggi è per te di grande importanza: diventi a tutti gli effetti sessantenne. Camminare nella strada della vita può essere stato a volte complicato e difficile, non sempre tutto scontato e semplice, ma le tue innumerevoli doti, la tua tenacia, la tua forza, il tuo zelo, la piena dedizione al faticoso lavoro, il legame con la famiglia e per essa il costante ed affettuoso impegno ti hanno donato l'ambito traguardo dei 60 anni, ma noi non vogliamo che sia un punto di arrivo, bensì l'incipit di un nuovo avvenire, ricco di gioie, felicità e tanta salute.

Tantissimi auguri ad Eugenio Forgione dalla moglie Luciana Serafini, dal figlio Nicola Forgione e parenti tutti.

Si associa la nostra redazione.