La Libreria di Via Cavour festeggia il secondo compleanno

Sono passati già due anni dalla nascita della Libreria di Via Cavour di Vasto. La foto, racconta Stefano Angelucci Marino, il libraio, racconta le ultime ore prima dell’apertura. “Ore frenetiche, adrenalina, idee, problemi, pensieri e soluzioni. In due anni abbiamo fatto tanto e ci siamo divertiti tanto. Se non ti diverti non apri una libreria, se non ami leggere non apri una libreria. Apri altro. Il bilancio di questi due anni è positivo, bellissimo. E sapete perché? Perché (covid a parte…)”, continua Stefano Angelucci Marino, “ci siamo divertiti da matti.” Tante le iniziative in questi due anni: lettori di tutte le età, turisti, biblioteche, scuole, Silent Book Club, Libri al Chiostro, animazioni in libreria, incontri con gli autori, spettacoli in libreria, libreria on line.

“La promozione del libro e della lettura è un campo sterminato, tutto da esplorare. L’azione del libraio deve essere sempre guidata dalla curiosità e dal divertimento. Non ci siamo mai fidati di quelli che ci dicevano “Amazon vi ha già uccisi”. Non abbiamo mai dato retta a quelli che ci ripetono “La gente a Vasto oggi vuole internet”. Tutti pareri di persone che non toccano un libro da anni e che nonostante questo vogliono spiegarci come stare al mondo. Amazon consente di avere un libro immediatamente, una libreria indipendente è un’altra cosa, mette in piedi una giostra di attività per rilanciare il valore e il piacere della lettura. Due anni, siamo vivi e continuiamo a divertirci da matti. Auguri Libreria!”