Buon 18° compleanno Chiara Panichelli!

Compie 18 anni Chiara Panichelli.

Questo è un giorno importante per te, perché hai raggiunto il tanto desiderato traguardo dei tuoi 18 anni. Il nostro augurio è che tu possa percorrere serenamente il sentiero della vita, a volte pieno di sassi, non perdendo mai il sorriso gioioso che ti contraddistingue da sempre, realizzando ogni progetto importante per il tuo futuro. Noi saremo sempre a un passo da te, pronti a sostenerti ogni volta che cercherai la nostra mano. Sii felice, sempre. Mamma Sonia, Papà Luciano e Giuseppe.

