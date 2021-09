Tantissimi auguri per l’anniversario di matrimonio di Massimo Stivaletta e Rosaria Baiocco. Quest’anno ne sono 22!

Ecco il messaggio di Massimo alla moglie: “L’amore non ha sempre bisogno di grandi emozioni, superare insieme le piccole sfide della vita quotidiana è la prova più grande della nostra unione. Questi ventidue anni sono stati stupendi ma c'è tanta voglia di continuare ad amarsi giorno per giorno. Non passa un momento in cui io non penso alla fortuna che ho avuto nell’incontrarti.

Buon anniversario amore mio!”