Buon compleanno Salvatore D’Aulerio!

“Caro e Meraviglioso Papà, oggi è un giorno fantastico, si festeggia il tuo compleanno, non il compleanno di una persona qualsiasi, bensi’ di un Uomo a dir poco strepitoso. Grazie a te non mi sono mai sentito solo, non mi sono mai abbattuto, non mi sono mai fermato, ma una cosa è certa, non finiro’ mai di ascoltare e ricordare i tuoi consigli, perché tu per me in teoria sei il mio Papà, ma in pratica sei e rimarrai il mio migliore amico!!! Ti auguro 1000 di questi giorni, ti meriti il meglio e oggi con questo piccolo pensiero voglio semplicemente dirti grazie per tutto quello che hai sempre fatto per la Famiglia, sei il Papà che tutti vorrebbero, ma che nella vita ho solo io. Spero nel mio percorso di vita di essere un quarto di quello che sei tu!!! Sei il mio Super Eroe di nome e di fatto: Salvatore. Grazie di tutto Papà, tuo figlio Antonio.”

La redazione si associa