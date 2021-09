Tantissimi auguri agli sposi Elisabetta Benedetti e Nicola Santilli

Tantissimi auguri affettuosi agli sposi Elisabetta Benedetti e Nicola Santilli che oggi, 5 settembre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore si sono uniti in matrimonio.

A loro giungono gli auguri di Idiana Nanni: “Il mio augurio per il vostro matrimonio è di realizzare tutti i vostri sogni e di essere sempre felici come in questo bellissimo giorno. W gli Sposi!”

“C’è una sola felicità nella vita, amare ed essere amati” George Sand