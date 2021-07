Allievi marescialli della Guardia di Finanza, il giuramento di Alessandro Montanaro

C’è anche un ragazzo di Vasto tra i 926 allievi marescialli frequentatori del 92° Corso “Milano 45 II” che giovedì scorso, nel suggestivo scenario della Piazza d’Armi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.

Si tratta di Alessandro Montanaro, classe 2000, che al termine di una durissima selezione ha coronato il suo sogno di servire in uniforme il proprio ideale di giustizia e legalità.

La cerimonia, che si è svolta alla presenza del Comandante Generale del Corpo, Gen. C. A. Giuseppe Zafarana, dell’Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Gen. C.A. Carlo Ricozzi, nonché delle massime autorità locali, segna il primo importante traguardo dei giovani frequentatori del corso per Ispettori della Guardia di Finanza, che lo scorso 25 gennaio hanno iniziato il loro percorso formativo.