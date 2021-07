“Il Vangelo è pieno di non protagonisti che sono però essenziali per la salvezza”.

Ti auguriamo di vivere il non protagonismo nelle pieghe del quotidiano, per far sperimentare a tutti quelli che incontrerai il mistero della salvezza di cui sei ministro.

Tanti auguri don Gianmarco Medoro da Don Nicola Fioriti e da tutta la Parrocchia di San Marco Evangelista di Vasto