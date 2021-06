Auguri all’insegnante Giovina Di Martino per la sua pensione

Tanti auguri all’insegnante Giovina Di Martino, da parte di tutti i colleghi della scuola Primaria “G. Spataro” Ic1 Vasto per la sua pensione.

“Dopo 32 anni di lavoro in tante scuole del territorio, dopo tante esperienze che hanno fatto emergere le sue approfondite conoscenze in tanti campi, arriva la meritata pensione. Un augurio sincero ad una collega che ha sempre avuto una parola buona per tutti. Tanti auguri per questo nuovo inizio che siamo sicuri ti riempirà di soddisfazioni!”