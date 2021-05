Tanti auguri di Buon Compleanno a Giuseppe Tortella

Tanti auguri affettuosi di Buon Compleanno a Giuseppe Tortella. A lui arrivano gli auguri affettuosi della moglie Raffaella Mele: “A mio marito, grazie per amare anche il lato peggiore di me, grazie per amare i miei difetti ed i miei sbalzi di umore, grazie per ogni lacrima che mi hai asciugato e per ogni sorriso che mi hai regalato, grazie per essere insieme a Sara e Alessia semplicemente LA MIA VITA, Buon compleanno Moicano”