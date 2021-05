Tanti auguri a Umberto Stampone clown Bebò della Ricoclaun

70 anni sono un compleanno speciale e anche se non è possibile festeggiarlo tutti insieme possiamo fare in modo che sia comunque ricco di emozione lo stesso. Per questo motivo oggi nel compleanno di Umberto Stampone, clown Bebò, noi dell’Odv Ricoclaun siamo tutti felici, anche se non possiamo abbracciarlo e festeggiare con lui.

I suoi 70 anni sono speciali e sono al tempo stesso un’occasione per ringraziarlo per la sua presenza creativa e colorata nella nostra associazione, la sua elevata creatività, le sue indubbie capacità clown, la sua serietà e il grande senso di responsabilità ne fanno un clown veramente speciale e non vediamo l’ora di ricominciare a fare servizio in ospedale per divertirci insieme a lui e al suo mitico Arturo.

Questo compleanno ha però un significato ancora più speciale perché i figli Daniele e Marianna Stampone con Isabella, Emily, Emanuele, Filippo e Costanza hanno deciso di fare a lui un regalo solidale, una donazione alla Ricoclaun, come segno di vicinanza all’associazione che in qualche modo ha visto il loro papà completamente trasformarsi. L’esperienza clown è infatti per tutti un’esperienza di grande arricchimento, si acquisiscono competenze relazionali nuove che donano e fanno ricevere gioia.

La donazione di Daniele e Marianna saranno spese per:

decorare la panchina che si trova nell’ingresso della pediatria dell’ospedale di Vasto, con lo stesso tema marino che la Ricoclaun ha fatto installare recentemente alla parete d’ingresso realizzare delle piccole orme sul pavimento del reparto, dalla porta d’ingresso alla stanza dell’infermeria per far divertire i piccoli rimanendo nel tema del progetto dell’Arca di Noè che la Ricoclaun ha da poco concluso realizzare un corso di improvvisazione teatrale con 8 incontri nella nostra sede, con il regista e attore del territorio Stefano Angelucci Marino.

Un grazie di cuore a Daniele e Marianna per la loro generosità e per la vicinanza alla nostra realtà. Un grazie a Bebò per esserci!

A Bebò la bellissima poesia di Mariana Cinalli, la nostra clown Sorrisino:

Ed eccolo finalmente arrivato

un giorno così prelibato,

speciale e spumeggiante per te

e allora, non si allontani chi c'è!

Dalle tue freddure divertenti

che lascian rigenerare le menti,

dai tuoi unici e particolari origami

che son meravigliosi come ricami,

dalle tue sculture di palloncini colorati

con cui tanti sorrisi son stati donati.

Hai sempre detto di essere un bebè cresciutello

e proprio questo di te è il bello!!

Sempre pronto a metterti in discussione

tra un ballo, una scenetta e una canzone,

sempre pronto a sfidar la tua creatività

con calma, ingegno ed umiltà.

Da tanto amore quel che fai è mosso,

nascosto dietro quel naso rosso.

E anche se ora sei cresciuto un altro po'

resta sempre come sei, carissimo Bebó!!!

Buon compleanno con una filastrocca

e attenzione ad Arturo, guai a chi lo tocca!!!”

Ancora auguri clown Bebò!