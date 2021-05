Tanti auguri di Buon Compleanno ad Anna Maione

Tanti auguri affettuosi e pieni di musica ad Anna Maione dall’Associazione Ricoclaun. Un grazie di cuore per le tante emozioni create durante gli spettacoli di Anna Maione durante le varie attività di clownterapia in Ospedale, nelle case di riposo o negli eventi in piazza.

Le bellissime canzoni napoletane creano gioia condivisa, felicità, spensieratezza, incanto, nostalgia, insieme a tantissimi applausi.

Sono sempre più numerosi gli studi e le esperienze che attestano l’utilità della musicoterapia in ospedale e in particolare con gli anziani. Si riattiva così tutta la competenza esperienziale in tutto quello che concerne il campo sonoro-musicale: la conoscenza di canti, il ricordo di eventi sonori importanti, le pratiche sociali inerenti la musica come il ballo, le serenate, i cantastorie, gli strumenti musicali. Questo bagaglio sonoro-musicale che l’anziano si porta dentro, che lo accompagna, che parla della sua storia, del suo vissuto, dei suoi sentimenti, della sua sensibilità, delle vicende passate, della sua cultura, si riattiva, si valorizza, in particolare con le canzoni napoletane di Anna Maione, in tutte quelle esperienze in cui si entra in relazione con la musica, specie quella di una volta, conosciuta, di cui ricorda addirittura il testo. Si valorizzano così i ricordi, ma anche tutte le potenzialità che ancora l’anziano ha. La musica diventa quindi un elemento importante per creare buonumore ma anche molto di più.

Questi momenti privilegiati di piacere e di emozione, nel corso dei quali il peso della malattia e dell’ospedalizzazione è messo tra parentesi, sono veramente speciali, e anche se durano poco, rimangono nel cuore per sempre. Grazie di cuore Anna!!!!!