Auguri di Buon Compleanno Valter Marinucci ovunque tu sia

Avrebbe compiuto 57 anni oggi Valter Marinucci e sono tanti gli amici che proprio oggi gli rivolgono un pensiero, un augurio di grande affetto, usando facebook, per testimoniare come fosse stato sempre, per tutti, una persona speciale, sempre a disposizione della comunità, della confraternita, della Parrocchia di Santa Maria, dell’Azione Cattolica e del Toson D'Oro, un Amico sincero. Tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo serberanno nel cuore il suo ricordo, che è per tutti una grande testimonianza a cui far riferimento.

Massimo Stivaletta: “Al nostro caro Valter, amico e cerimoniere della nostra Confraternita, in questo giorno del tuo compleanno tutti gli angeli del cielo si riuniscono per cantarti un augurio di buon compleanno, un dolce ricordo di una persona cara, per quanto lontana, è come una dolce melodia che indugia nel cuore, il ritratto del passato che non potrà mai morire. Ricordati sempre che ti vogliamo tanto bene e che pensiamo sempre a te. Tanti auguri Caro Valter. “

Paola Cerella: “Auguri dal profondo del cuore Valter Marinucci, sono sicura che starai festeggiando il tuo compleanno organizzando il Toson d'Oro anche in cielo. Noi non ti dimentichiamo. Oggi più che mai!”

Lino D’Avino: “Carissimo Valter, oggi 23 aprile 2021 avresti compiuto 57 anni. In questi giorni ho sentito tantissimo la tua mancanza e come me, tantissima gente qui a Vasto!

Ho trovato tra i vari testi delle canzoni, da interpretare per farti un omaggio, una canzone che per certi versi sembra scritta per te! E’ il tuo primo compleanno lassù in cielo!