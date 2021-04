Congratulazioni ad Alessandra Di Paolo per la sua laurea

Tanti auguri per la laurea specialistica in Lingue, Letterature e Culture Moderne Europee e Americane, conseguita da Alessandra Di Paolo, presso l’Università “G. D’Annunzio”. Con il relatore prof.ssa Francesca Di Tonno e Correlatore prof.ssa Carmela Perta, ha discusso la tesi sulla scrittrice tedesca Ingeborg Bachmann, dopo aver svolto uno studio monografico ed essersi soffermata sullo studio di una sua raccolta di Racconti Simultan, con uno studio anche sociolinguistico per i code-switching presenti nel testo, strettamente legati alla vita dell'autrice.

Dedica il suo studio ai suoi amici e alla sua famiglia che in questo periodo impegnativo hanno cercato di incoraggiarla.

Ad Alessandra Di Paolo gli auguri che a questa bellissima carriera universitaria possa seguire un altrettanto radioso futuro professionale.