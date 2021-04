Congratulazioni al neo dottore Giuseppe Sambrotta per la sua laurea

Auguri a Giuseppe Sambrotta per il raggiungimento della sua laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l'università Politecnica delle Marche (UNIVPM). La Tesi dal titolo : "La Ventricina del Vastese”: Storia, Aspetti Produttivi e Igienico-Sanitari del prodotto", discussa con il prof. Francesco Renzi, tratta della Ventricina, della sua produzione e dei rischi dovuti ad agenti chimici, fisici e biologici. Lo studio effettuato si basa sulle differenze che intercorrono tra tre diverse realtà produttive (un nucleo familiare che produce per autoconsumo, un salumificio che commercia in un paesino e rifornisce alcuni alimentari e ristoranti, e un salumificio che produce in grande ed esporta in tutto il Paese e anche all'estero), che sono state visitate. Sono stati intervistati gli operatori per sapere tutti i dettagli della catena di produzione nella loro realtà.

Ti auriamo che il successo di oggi sia l’inizio di un brillante futuro.