Congratulazioni a Ylenia Colanzi per la sua laurea

Tantissimi auguri a Ylenia Colanzi che si è brillantemente laureata in mediazione linguistica. Sappiamo tutti come nella vita di uno studente la laurea è un traguardo molto importante, che segna il punto d’arrivo di un lungo percorso verso l’età adulta e l’ingresso nel mondo del lavoro. Arrivare a conseguire la laurea non è facile, soprattutto ora con la didattica a distanza, richiede molti sforzi e tantissime ore di studio.

Auguriamo a Ylenia Colanzi che a questa bellissima carriera universitaria possa seguire un altrettanto radioso futuro professionale.

Auguri da mamma Anna Rita, papà Roberto e Luana.

"Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni."

Ralph Waldo Emerson