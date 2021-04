Piero Tognoni: "Buon 80° compleanno!"

Non li dimostra affatto 80 anni.

Oggi, sabato 10 aprile 2021, è il giorno di uno speciale compleanno per Piero Tognoni. Tanti cari auguri dalla famiglia e dagli amici.

Si associa la nostra redazione ed in particolare Michele Tana, ricordando la sua presenza di spicco in seno alla comunità di Vasto Marina, tra l'altro titolare di una tabaccheria in piazza Fiume, del Bar della vecchia stazione ferroviaria e dell'Edicola Il Chiosco in piazza Rodi, adesso affidata al figlio Pierpaolo: "Auguroni!"