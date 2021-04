Tanti auguri per la laurea di Fabiola Celenza

Congratulazioni alla neo dottoressa Fabiola Celenza per la laurea triennale nel corso di Laurea in Scienze Linguistiche per le Relazioni Internazionali nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha discusso la tesi: “ La comunicazione politica della pandemia: analisi linguistica dell’uso della metafora bellica”, con il relatore, prof. Giovanni Gobber.

Congratulazioni e auguri affinché questo sia solo l’inizio di una vita piena di gioia e soddisfazioni!