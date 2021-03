Laurea Chiara Guerrera

Chiara Guerrera ha conseguito oggi la laurea magistrale in Comunicazione per l'impresa, i media e le organizzazioni complesse presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano discutendo la tesi “One nation, one station, one brand. Costruire il brand di un'emittente radiofonica. Il caso di Radio Deejay”.

E' solo uno dei tanti traguardi che raggiungerai... Sei l'orgoglio di chi ti sta accanto.

Congratulazioni dottoressa, la tua famiglia..

Si associa la nostra redazione.