Diego Tana compie 90 anni!

Diego Tana compie oggi 90 anni: tanti gli auguri!

Grande calore attorno a lui da parte della moglie Lisa, delle figlie Tina, Gabriella e Sandra, del figlio Nicola; del genero Enrico, della nuora Cristina e dei nipoti che ci hanno tenuto a far giungere al nonno questo caloroso messaggio di auguri : "In te - hanno scritto - si racchiude la formula per una vita felice:impegno, serietà e passione. Ancora oggi sei un esempio per tutti noi. Auguri all'eterno "bardasce"! Con affetto e stima, i tuoi nipoti Paolo, Marianna, Giulia, Alberto, Flavia, Diego e Angelo".

