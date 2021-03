Congratulazioni ad Andrea Scafetta per la laurea specialistica in Italianistica conseguita oggi con 110 e lode on line con l’università “Alma Mater Studiorum” dell’Università di Bologna. La tesi “Gli esempi ovidiani nelle cornici del Purgatorio di Dante” è stata discussa con il prof. Giuseppe Ledda.

“Tantissime sono state le difficoltà nel reperire i testi, a causa della chiusura delle Università e Biblioteche italiane per la pandemia” racconta la mamma, Lidia Vallarolo. “E’ stato il coronamento di una storia scolastica veramente particolare. Può essere di incoraggiamento a tanti studenti che all’inizio non evidenziano bene le loro potenzialità ma che poi riescono a trovare la modalità giusta per esprimerle. “L’ispirazione della passione per Dante di Andrea è stata sicuramente mia madre, Aglaia, a cui infatti è dedicata la tesi. Da piccolo gli ripeteva i versi della Divina Commedia a memoria. Ma quello che è stato fondamentale è stata una cosa casuale, il commento su Paolo e Francesca espresso durante una trasmissione televisiva dal prof. Franco Nembrini : “Poca favilla gran fiamma seconda”. Una piccola scintilla può provocare un grande incendio. Questa è stata la scintilla che ha portato Andrea ad amare la Divina Commedia, a conoscere personalmente Franco Nembrini, a vivere un percorso di studio universitario impegnativo ma appassionante, con tantissimi professori sia a Chieti nella triennale che a Bologna per la specialistica, veramente prestigiosi che hanno saputo trasmettergli l’amore per la conoscenza”.