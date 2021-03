Tanti auguri di Buon Compleanno a Valentina La Palombara. A lei giungono gli auguri affettuosi della sorella Marilena La Palombara: “A te che da quando ci sei, sei sempre accanto a me, anche se abbiamo vissuto per anni a distanza di Km, anche se sei la piccola che spesso ha fatto a me da scudo, perchè anche se non tutto ci si dice, tutto si intuisce! Resti e sarai quella persona accanto, così simile e così diversa, così speciale, unica e preziosa. Auguri da tua sorella, Marilena.”

Auguri da parte di tutta la redazione.