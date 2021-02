“Una divisa diversa quella di oggi per il nostro Agente di Polizia Municipale, Carlo Ricciardi,” dice il Sindaco di Cupello, Graziana Di Fabio,” che questa mattina ha concluso il suo corso di studi, discutendo la sua tesi di laurea in Economia Aziendale, nella Sala Consiliare del nostro Comune. Vivissime congratulazioni per questo straordinario traguardo raggiunto con impegno e perseveranza.”